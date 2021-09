Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список претендентов вошли: полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, нападающий «Аякса» Себастьян Алле, хавбек «Лейпцига» Кристофер Нкунку и форвард «Баварии» Роберт Левандовский.

🔝 Who is your Player of the Week?

🌟 Jude Bellingham: Beşiktaş vs DORTMUND

🌟 Sébastien Haller: Sporting CP vs AJAX

🌟 Christopher Nkunku: Man. City vs LEIPZIG

🌟 Robert Lewandowski: Barcelona vs BAYERN@PlayStationEU | #UCLPOTW