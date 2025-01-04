4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: команда из муниципалитета Брайтон-энд-Хов является середняком английского чемпионата.

В настоящий момент «Альбион» имеет в своем активе 27 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

«Чайки» смогли 29 раз поразить ворота соперника и 28 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «Брайтон» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2), «Брентфордом» (0:0) и «Вест Хэмом» (1:1).

До этого же подопечные Фабиана Хюрцелера проиграли «Кристал Пэлас» (1:3), но поделили очки с «Лестером» (2:2).

Календарь и таблица АПЛ

Не сыграют: травмированы Джеймс Милнер и Дэнни Уэлбек.

Состояние команды: сейчас «Брайтон» находится в определенном кризисе и уже долгое время не может выиграть.

В прошлом сезоне команда заняла итоговое 11-е место, а сейчас точно захочет улучшить этот показатель, но если продолжит в том же духе, то этого сделать не получится.

«Арсенал»

Турнирное положение: лондонский коллектив продолжает стараться бороться за чемпионский титул.

Пока что лондонцы имеют в своем активе 39 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на шесть очков.

Команда из Лондона смогла забить 38 мячей, а в свои ворота пропустила 17.

Последние матчи: в прошлых турах «красные» победили «Брентфорд» (3:1), «Ипсвич» (1:0) и «Кристал Пэлас» (5:1).

До этого «канониры» сыграли вничью с «Эвертоном» (0:0) и «Фулхэмом» (1:1).

Также «пушкари» выиграли у «Кристал Пэлас» (3:2) и пробились в полуфинал Кубка английской лиги.

Не сыграют: в лазарете столичной команды находятся Букайо Сака, Токехиру Томиясу и Бен Уайт. Также в команде из столицы Англии дисквалифицирован Юрриен Тимбер.

Состояние команды: в настоящий момент «Арсенал» продолжает борьбу за чемпионский титул, но для того, чтобы претендовать на титул, подопечным Микеля Артеты нельзя терять очки.

Думается, что «Арсенал» снова будет до последнего бороться, но в итоге останется без титула и финиширует вторым или третьим.

Статистика для ставок

«Брайтон» не выигрывает на протяжении 7 последних матчей

«Арсенал» выиграл 4 последних матча во всех турнирах

В последней очной игре «Брайтон» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.75, а победа «Брайтона» — в 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.12.

Прогноз: «Арсенал» сильнее и в хорошей форме, а вот «Брайтон» в кризисе, поэтому лондонцы должны побеждать.

Ставка: победа «Арсенала» с форой-1 за 2.40.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому ожидаем большое количество забитых мячей.

Ставка: тотал больше 3 за 2.15