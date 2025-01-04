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    «Арсенал» продолжит побеждать?!

    «Брайтон» — «Арсенал». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, АПЛ, 4 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Арсенал»
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    Габриэль Мартинелли («Арсенал»)
    4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Января 2025 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 20:30 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •

    «Брайтон»

    Турнирное положение: команда из муниципалитета Брайтон-энд-Хов является середняком английского чемпионата.

    В настоящий момент «Альбион» имеет в своем активе 27 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    «Чайки» смогли 29 раз поразить ворота соперника и 28 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Брайтон» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2), «Брентфордом» (0:0) и «Вест Хэмом» (1:1).

    До этого же подопечные Фабиана Хюрцелера проиграли «Кристал Пэлас» (1:3), но поделили очки с «Лестером» (2:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    Не сыграют: травмированы Джеймс Милнер и Дэнни Уэлбек.

    Состояние команды: сейчас «Брайтон» находится в определенном кризисе и уже долгое время не может выиграть.

    В прошлом сезоне команда заняла итоговое 11-е место, а сейчас точно захочет улучшить этот показатель, но если продолжит в том же духе, то этого сделать не получится.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: лондонский коллектив продолжает стараться бороться за чемпионский титул.

    Пока что лондонцы имеют в своем активе 39 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на шесть очков.

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    • Команда из Лондона смогла забить 38 мячей, а в свои ворота пропустила 17.

    Последние матчи: в прошлых турах «красные» победили «Брентфорд» (3:1), «Ипсвич» (1:0) и «Кристал Пэлас» (5:1).

    До этого «канониры» сыграли вничью с «Эвертоном» (0:0) и «Фулхэмом» (1:1).

    Также «пушкари» выиграли у «Кристал Пэлас» (3:2) и пробились в полуфинал Кубка английской лиги.

    Не сыграют: в лазарете столичной команды находятся Букайо Сака, Токехиру Томиясу и Бен Уайт. Также в команде из столицы Англии дисквалифицирован Юрриен Тимбер.

    Состояние команды: в настоящий момент «Арсенал» продолжает борьбу за чемпионский титул, но для того, чтобы претендовать на титул, подопечным Микеля Артеты нельзя терять очки.

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    Думается, что «Арсенал» снова будет до последнего бороться, но в итоге останется без титула и финиширует вторым или третьим.

    Статистика для ставок

    • «Брайтон» не выигрывает на протяжении 7 последних матчей

    • «Арсенал» выиграл 4 последних матча во всех турнирах

    • В последней очной игре «Брайтон» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.75, а победа «Брайтона» — в 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: «Арсенал» сильнее и в хорошей форме, а вот «Брайтон» в кризисе, поэтому лондонцы должны побеждать.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой-1 за 2.40.

    Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому ожидаем большое количество забитых мячей.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.15

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    «Брайтон» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на футбол. «Арсенал» продолжит побеждать?!
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