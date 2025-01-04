Брайтон энд Хоув Альбион
Арсенал Лондон
«Брайтон»
Турнирное положение: команда из муниципалитета Брайтон-энд-Хов является середняком английского чемпионата.
В настоящий момент «Альбион» имеет в своем активе 27 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.
Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
«Чайки» смогли 29 раз поразить ворота соперника и 28 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «Брайтон» сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2), «Брентфордом» (0:0) и «Вест Хэмом» (1:1).
До этого же подопечные Фабиана Хюрцелера проиграли «Кристал Пэлас» (1:3), но поделили очки с «Лестером» (2:2).
Не сыграют: травмированы Джеймс Милнер и Дэнни Уэлбек.
Состояние команды: сейчас «Брайтон» находится в определенном кризисе и уже долгое время не может выиграть.
В прошлом сезоне команда заняла итоговое 11-е место, а сейчас точно захочет улучшить этот показатель, но если продолжит в том же духе, то этого сделать не получится.
«Арсенал»
Турнирное положение: лондонский коллектив продолжает стараться бороться за чемпионский титул.
Пока что лондонцы имеют в своем активе 39 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на шесть очков.
Команда из Лондона смогла забить 38 мячей, а в свои ворота пропустила 17.
Последние матчи: в прошлых турах «красные» победили «Брентфорд» (3:1), «Ипсвич» (1:0) и «Кристал Пэлас» (5:1).
До этого «канониры» сыграли вничью с «Эвертоном» (0:0) и «Фулхэмом» (1:1).
Также «пушкари» выиграли у «Кристал Пэлас» (3:2) и пробились в полуфинал Кубка английской лиги.
Не сыграют: в лазарете столичной команды находятся Букайо Сака, Токехиру Томиясу и Бен Уайт. Также в команде из столицы Англии дисквалифицирован Юрриен Тимбер.
Состояние команды: в настоящий момент «Арсенал» продолжает борьбу за чемпионский титул, но для того, чтобы претендовать на титул, подопечным Микеля Артеты нельзя терять очки.
Думается, что «Арсенал» снова будет до последнего бороться, но в итоге останется без титула и финиширует вторым или третьим.
Статистика для ставок
- «Брайтон» не выигрывает на протяжении 7 последних матчей
- «Арсенал» выиграл 4 последних матча во всех турнирах
- В последней очной игре «Брайтон» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.75, а победа «Брайтона» — в 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.12.
- 2.08Валенсия — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Арсенал» сильнее и в хорошей форме, а вот «Брайтон» в кризисе, поэтому лондонцы должны побеждать.
Ставка: победа «Арсенала» с форой-1 за 2.40.
Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому ожидаем большое количество забитых мячей.
Ставка: тотал больше 3 за 2.15