Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира в Брисбене

Мирра Андреева Фото: globallookpress.com
Андреева, являющаяся 16-й ракеткой мира, проиграла Соболенко в двух сетах со счетом 3:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Соболенко трижды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
Андреева выполнила два эйса, совершила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.
В финале соревнований в Брисбене Соболенко сразится с россиянкой Полиной Кудерметовой, которая начала турнир с квалификации.