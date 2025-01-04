Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира в Брисбене

В Брисбене прошел матч 1/2 финала, в котором игралииз Беларуси и россиянка

Андреева, являющаяся 16-й ракеткой мира, проиграла Соболенко в двух сетах со счетом 3:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. Соболенко трижды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Андреева выполнила два эйса, совершила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.

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В финале соревнований в Брисбене Соболенко сразится с россиянкой Полиной Кудерметовой, которая начала турнир с квалификации.