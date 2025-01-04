Полина Кудерметова вышла в финал турнира в Брисбене

Полина Кудерметова Фото: globallookpress.com
Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту.
Россиянка выполнила 6 эйсов, совершила 7 двойных ошибок, и реализовала все три заработанных брейк-пойнта.
Калинина дважды подала навылет при одной двойной ошибке и реализовала один брейк-пойнт.
В финале турнира в Брисбене Полина Кудерметова сразится с победителем матча между россиянкой Миррой Андреевой и Ариной Соболенко из Беларуси.
Полина Кудерметова вышла в финал WTA-500 в Брисбене, обыграв Ангелину Калинину
107-я ракетка мира