Полина Кудерметова вышла в финал турнира в Брисбене

Российская теннисисткавышла в финал турнира в Брисбене. В 1/2 финала она одолела украинку— 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту.

Россиянка выполнила 6 эйсов, совершила 7 двойных ошибок, и реализовала все три заработанных брейк-пойнта.

Калинина дважды подала навылет при одной двойной ошибке и реализовала один брейк-пойнт.

Прогнозы на теннис

В финале турнира в Брисбене Полина Кудерметова сразится с победителем матча между россиянкой Миррой Андреевой и Ариной Соболенко из Беларуси.

Полина Кудерметова вышла в финал WTA-500 в Брисбене, обыграв Ангелину Калинину

107-я ракетка мира