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    Полина Кудерметова вышла в финал турнира в Брисбене

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Полина Кудерметова Ангелина Калинина
    Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла в финал турнира в Брисбене. В 1/2 финала она одолела украинку Ангелину Калинину — 6:4, 6:3.

    Полина Кудерметова
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    Полина Кудерметова

    Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту.

    Россиянка выполнила 6 эйсов, совершила 7 двойных ошибок, и реализовала все три заработанных брейк-пойнта.

    Калинина дважды подала навылет при одной двойной ошибке и реализовала один брейк-пойнт.

    Прогнозы на теннис

    В финале турнира в Брисбене Полина Кудерметова сразится с победителем матча между россиянкой Миррой Андреевой и Ариной Соболенко из Беларуси.

    Полина Кудерметова вышла в финал WTA-500 в Брисбене, обыграв Ангелину Калинину

    107-я ракетка мира

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