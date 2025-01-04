4 января в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Марбелья» и «Атлетико». Начало игры — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Марбелья» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Марбелья»

Турнирное положение: Эта команда ныне выступает в третьем по силе испанском дивизионе. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Марбелья» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Рекреативо» был обыгран уверенно (3:1).

А вот до того команда дала знатный бой «Бетису-Б» (2:2). При этом поединок с «Вильярреалом-Б» также завершился вничью (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Марбелья» забила 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Марбелья» на 4 очка опережает опасную зону. А вот настрой на Кубок Испании у команды самый серьезный.

Причем «матрасникам» команда противостояла лишь дважды. В обоих очных поединках «Марбелья» уступила мадридцам — 0:2 и 0:6.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Вот только класса команде банально может не хватить.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» в текущем чемпионате бьются за чемпионскую корону. Ныне они находятся на 1 строчке турнирной таблицы Примеры.

Причем «Атлетико» настрелял 33 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 12 раз в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Подопечные Диего Симеоне переиграли «Барселону» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Хетафе» (1:0). Плюс поединок с братиславским «Слованом» также завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» победил. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Мадридцы проводят весьма продуктивный отрезок. Команда победила в 12 (!) своих последних поединках.

При этом «Атлетико» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот отрыв от идущего следом мадридского «Реала» составляет всего один балл.

«Матрасники» имеют некоторые сложности в плане реализации. Зато неплохой сезон проводит Александр Серлот, отличившийся уже 8 голами.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Даже не в самом оптимальном кадровом сочетании команда Симеоне должна смять оборону столь скромного оппонента.

Статистика для ставок

«Атлетико» победил в 12 своих последних поединках

«Марбелья» не проигрывает 4 матча кряду

«Атлетико» еще ни разу не пропускал от «Марбельи»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Атлетико» явно постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.

Мадридцы на две головы сильнее соперника, которого обязаны громить при любой диспозиции.

Ставка: Фора «Атлетико» -2.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38