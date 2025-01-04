Марбелья
Атлетико
«Марбелья»
Турнирное положение: Эта команда ныне выступает в третьем по силе испанском дивизионе. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Марбелья» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.
Марбелья — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Рекреативо» был обыгран уверенно (3:1).
А вот до того команда дала знатный бой «Бетису-Б» (2:2). При этом поединок с «Вильярреалом-Б» также завершился вничью (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Марбелья» забила 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Марбелья» на 4 очка опережает опасную зону. А вот настрой на Кубок Испании у команды самый серьезный.
Причем «матрасникам» команда противостояла лишь дважды. В обоих очных поединках «Марбелья» уступила мадридцам — 0:2 и 0:6.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Вот только класса команде банально может не хватить.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» в текущем чемпионате бьются за чемпионскую корону. Ныне они находятся на 1 строчке турнирной таблицы Примеры.
Причем «Атлетико» настрелял 33 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 12 раз в 18 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Подопечные Диего Симеоне переиграли «Барселону» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Хетафе» (1:0). Плюс поединок с братиславским «Слованом» также завершился викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» победил. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мадридцы проводят весьма продуктивный отрезок. Команда победила в 12 (!) своих последних поединках.
При этом «Атлетико» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот отрыв от идущего следом мадридского «Реала» составляет всего один балл.
«Матрасники» имеют некоторые сложности в плане реализации. Зато неплохой сезон проводит Александр Серлот, отличившийся уже 8 голами.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Даже не в самом оптимальном кадровом сочетании команда Симеоне должна смять оборону столь скромного оппонента.
Статистика для ставок
- «Атлетико» победил в 12 своих последних поединках
- «Марбелья» не проигрывает 4 матча кряду
- «Атлетико» еще ни разу не пропускал от «Марбельи»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
- 2.08Валенсия — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.80Ювентус — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.68Барбастро — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: «Атлетико» явно постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.
Мадридцы на две головы сильнее соперника, которого обязаны громить при любой диспозиции.
Ставка: Фора «Атлетико» -2.5 за 2.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38