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    «Матрасники» учинят разгром «Марбелье»

    «Марбелья» — «Атлетико». Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Кубок Испании, 4 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Марбелья» — «Атлетико»
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    Антуан Гризманн
    4 января в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Марбелья» и «Атлетико». Начало игры — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Марбелья» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Гонконг. Мужчины 04 Января 2025 года

    Марбелья

  • Гонконг. Мужчины
    •  Марбелья 23:30 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Марбелья»

    Турнирное положение: Эта команда ныне выступает в третьем по силе испанском дивизионе. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Марбелья» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами в 18 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

    Марбелья — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Рекреативо» был обыгран уверенно (3:1).

    А вот до того команда дала знатный бой «Бетису-Б» (2:2). При этом поединок с «Вильярреалом-Б» также завершился вничью (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Марбелья» забила 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Марбелья» на 4 очка опережает опасную зону. А вот настрой на Кубок Испании у команды самый серьезный.

    Причем «матрасникам» команда противостояла лишь дважды. В обоих очных поединках «Марбелья» уступила мадридцам — 0:2 и 0:6.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Вот только класса команде банально может не хватить.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Матрасники» в текущем чемпионате бьются за чемпионскую корону. Ныне они находятся на 1 строчке турнирной таблицы Примеры.

    Причем «Атлетико» настрелял 33 мяча в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 12 раз в 18 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. Подопечные Диего Симеоне переиграли «Барселону» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Хетафе» (1:0). Плюс поединок с братиславским «Слованом» также завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» победил. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Мадридцы проводят весьма продуктивный отрезок. Команда победила в 12 (!) своих последних поединках.

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    При этом «Атлетико» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот отрыв от идущего следом мадридского «Реала» составляет всего один балл.

    «Матрасники» имеют некоторые сложности в плане реализации. Зато неплохой сезон проводит Александр Серлот, отличившийся уже 8 голами.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Даже не в самом оптимальном кадровом сочетании команда Симеоне должна смять оборону столь скромного оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико» победил в 12 своих последних поединках

    • «Марбелья» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Атлетико» еще ни разу не пропускал от «Марбельи»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Атлетико» явно постарается прибавить в плане реализации, и уж точно активно понесется в атаку.

    Мадридцы на две головы сильнее соперника, которого обязаны громить при любой диспозиции.

    Ставка: Фора «Атлетико» -2.5 за 2.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

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    «Марбелья» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на футбол. «Матрасники» учинят разгром «Марбелье»
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