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    Витория: Готов полностью взять на себя ответственность за поражение от «Легии»

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, почему команда проиграла «Легии» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Было тяжело, очень сложно принимать этот результат. Мы сделали более чем достаточно, чтобы выиграть этот матч. Но детали могут создавать разницу, они играют большую роль. Мы пропустили один гол на 90-й минуте и проиграли.

    Объективно сложно говорить о невезении, но моя команда сделала все, чтобы выиграть этот матч: 23 удара, разнообразные атаки и так далее. Но мы проиграли, мы расстроены: нам очень сложно принимать этот результат.

    Готов полностью взять на себя ответственность за это поражение. Я — главный тренер, поэтому отвечаю за результаты команды и за все, что происходит с ней.

    Я никогда не сдаюсь. Могу немного "сходить с ума", но никогда не сдамся. Вы много раз спрашивали, готов ли я остаться, хватит задавать этот вопрос. Ответ не меняется и не поменяется.

    Все наши соперники сильные, но вы знаете мой подход — мы готовимся к каждому определенному матчу постепенно. О "Наполи" и "Лестере" будем думать позже. Такое случается в футболе.

    Если бы такая же история на 90-й минуте сложилась в нашу пользу, все бы говорили, что мы заслужили эту победу. Думаю, вам, журналистам, после пропущенного от "Легии" пришлось полностью переписывать отчет о матче.

    Результаты "Спартака" — качели? Это правда. Мы хорошо сыграли с "Химками", рассчитывали на две победы подряд. Но давайте попробуем забыть о результате сегодняшнего матча на секундочку. Понимаю, что это сложно.

    Но мы делали все, что надо. У нас были правильные решения, защитники "Легии" давали нам возможности, но у нас просто не получилось забить.

    В понедельник нас ждет важный матч, это хорошо. Мы готовы к дерби, победа в нем поможет нам забыть об этом поражении», — приводит слова тренера Sport24.

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