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    Шевченко интересен трем клубам МЛС

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    Бывший наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить один из клубов американской МЛС.

    Андрей Шевченко
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    Андрей Шевченко

    Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах 44-летнего специалиста, который сейчас находится без работы, заинтересованы три клуба американской лиги, однако источника не называет эти команды.

    Напомним, 30 июля у Шевченко закончился контракт с украинской ассоциацией футбола, поэтому он покинул сборную Украины. Вести переговоры о его продлении он отказался.

    Под руководством Шевченко сборная Украины дошла до 1/4 финала чемпионата Европы-2020. Сейчас украинскую команду тренирует Александр Петраков.

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