Шевченко интересен трем клубам МЛС

Бывший наставник национальной сборной Украиныможет возглавить один из клубов американской МЛС.

Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах 44-летнего специалиста, который сейчас находится без работы, заинтересованы три клуба американской лиги, однако источника не называет эти команды.

Напомним, 30 июля у Шевченко закончился контракт с украинской ассоциацией футбола, поэтому он покинул сборную Украины. Вести переговоры о его продлении он отказался.

Под руководством Шевченко сборная Украины дошла до 1/4 финала чемпионата Европы-2020. Сейчас украинскую команду тренирует Александр Петраков.