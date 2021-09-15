Луческу остался доволен ничьей «Динамо» с «Бенфикой»

Главный тренер киевского «Динамо»подвел итоги матча с «Бенфикой» (0:0) на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Позитивный результат. Играли против очень хорошего соперника. Я говорил это и до матча. Это команда, которая инвестирует очень много денег в игроков. Мы сыграли очень хорошо в обороне. Ждали своего момента. Были еще какие-то моменты у нас, штанга. Жаль, что не засчитали гол в конце матча.

У нас трудная группа. Матчи проходят в хорошем ритме. Будем до конца биться и цепляться за каждое очко. Важно, чтобы мои игроки поверили в себя, в каждой игре добавляли в уверенности, смелости, чтобы улучшали командную игру», — цитирует Луческу пресс-служба УЕФА.

В следующем туре «Динамо» поедет в Мюнхен на игру с «Баварией», а «Бенфика» дома примет «Барселону».