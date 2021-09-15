Михневич: Сегодня «Спартак» сыграл даже лучше, чем с «Химками» и «Сочи»

Главный тренер «Легии»прокомментировал выездную победу над «Спартаком» (1:0) в матче первого тура групповой стадии Лиги Европы.

«Мы довольны сегодняшней игрой, начало получилось неудачным, но потом мы старались больше атаковать. Ближе к середине первого тайма наши позиции выровнялись, мы заставили соперника побегать. Были шансы на забитый мяч, но не удавалось ими воспользоваться. В какой-то момент мне казалось, что ситуация больше благоволит российской команде. Но во время перерыва мы показали несколько видео футболистам с моментами игроков "Спартака" и объяснили, как с ними работать. После перерыва уже не было таких ситуаций, как в первом тайме. "Спартак" стремился к победе, они атаковали, но мы смогли показать наши контратаки.

Ключевые замены в ходе игры дали нам больше возможностей. Кастрати использовал идеальный момент, который ему предоставили. Было несколько волнительных моментов. Довольны, что приняли правильные решения о заменах, именно это принесло нам победу. Хочу поздравить футболистов и поблагодарить всех за прекрасную организацию нашей поездки в России.

До сих пор считаю, что "Спартак" — опытная команда с хорошими игроками. Я смотрел их предыдущие матчи: с "Химками", "Сочи". Считаю, что они сегодня сыграли даже лучше. Но мы использовали все возможности, которые нам дал соперник. Плюс нам повезло, этот факт очень помог нам сегодня.

Почему чемпионат Польши отошел от формата с тремя кругами? Лично мне легче готовиться к сезону без дополнительных матчей. Не советую такую схему российскому чемпионату», — цитирует наставника Sport24.