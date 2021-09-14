«Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы F, которая прошла в Берне, завершилась со счетом 2:1.

«Красные дьяволы» открыли счет на 13-й минуте, когда Бруну Фернандеш с левого фланга вырезал идеальную передачу низом на Криштиану Роналду, который в касание точно пробил между ног голкиперу.

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На 35-й минуте гости остались в меньшинстве — Аарон Ван-Биссака получил прямую красную карточку за грубый фол на Кристофере Перрейре.

Хозяева отыгрались на 66-й минуте усилиями Муми Нгамале, который замкнул прострел Сильвана Хефти.

Победный гол футболисты «Янг Бойз» забили на последних секундах встречи. Джесси Лингард допустил чудовищную ошибку, сделав пас на Жордана Сибачо, которому оставалось лишь переиграть Давида де Хеа.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Янг Бойз — Манчестер Юнайтед 2:1 Голы: 0:1 Криштиану Роналду (13'), 1:1 Николас Нгамале (66') Янг Бойз: Давид фон Бальмос, Сильван Хефти (Миралем Сулеймани, 83'), Мохамед Али Камара, Sandro Lauper (Цедрик Цезигер, 90'), Улиссес Гарсия, Кристофер Мартинс (Фабиан Ридер, 82'), Кристиан Фасснахт, Михел Эбишер, Венсан Сьерро (Теосон Жордан Сьебатшё, 46'), Николас Нгамале, Мешак Элия (Вилфрид Канга Ака, 90') Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду (Джесси Лингард, 72'), Поль Погба, Бруну Фернандеш (Неманья Матич, 72'), Джейдон Санчо (Диогу Далот, 37'), Фред (Антони Марсьяль, 89'), Донни ван де Бек (Рафаэль Варан, 46'), Люк Шоу, Гарри Магуайр, Виктор Нильссон Линделёф, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа Предупреждения: Кристиан Фасснахт (45 + 1'), Кристофер Мартинс (50'), Рафаэль Варан (64') Удаление: Аарон Ван-Биссака (35')

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Вильярреал», а «Янг Бойз» отправится в гости к «Аталанте».