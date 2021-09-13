Защитник «Зенита»: Будем довольны только победой над «Челси»

Защитник «Зенита»высказал мнение о предстоящей игре противв стартовом туре Лиги чемпионов УЕФА-2021/22.

Матч пройдет во вторник, 14 сентября в Лондоне и начнется в 22.00 (мск).

«Разбираем каждого соперника предстоящей игры. Как остановить Лукаку покажет завтрашний матч.

Он сейчас в феноменальной форме, посмотрим, получится или нет, но я верю, что нам это удастся. Нас устроит только победа.

Самый яркий матч "Челси", который когда-либо видел? Думаю, финал Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", когда лондонцы проиграли по пенальти.

Это лучший футбольный турнир. Получится дебютировать или нет — посмотрим завтра. Счастлив находиться здесь, на таком стадионе и иметь возможность сыграть против такого соперника», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.