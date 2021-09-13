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    Защитник «Зенита»: Будем довольны только победой над «Челси»

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    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказал мнение о предстоящей игре против «Челси» в стартовом туре Лиги чемпионов УЕФА-2021/22.

    Дмитрий Чистяков
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    Дмитрий Чистяков

    Матч пройдет во вторник, 14 сентября в Лондоне и начнется в 22.00 (мск).

    «Разбираем каждого соперника предстоящей игры. Как остановить Лукаку покажет завтрашний матч.

    Он сейчас в феноменальной форме, посмотрим, получится или нет, но я верю, что нам это удастся. Нас устроит только победа.

    Самый яркий матч "Челси", который когда-либо видел? Думаю, финал Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", когда лондонцы проиграли по пенальти.

    Это лучший футбольный турнир. Получится дебютировать или нет — посмотрим завтра. Счастлив находиться здесь, на таком стадионе и иметь возможность сыграть против такого соперника», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

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