«Нант» — «Ницца»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Ля Божуар», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Красно-черные» вышли вперед на 75-й минуте, когда точный удар нанес Каспер Дольберг. Спустя пять минут преимущество гостей удвоил Амин Гуири.
Футбол. Франция. Лига 1
Нант — Ницца 0:2
Голы: 0:1 Каспер Дольберг (75'), 0:2 Амин Гуири (80') Нант: Альбан Лафон, Sebastien Corchia, Жан-Шарль Кастеллетто, Николя Паллуа, Фабио да Силва (Шарль Траоре, 87'), Осман Букари (Калифа Кулибали, 79'), Педро Чиривелья (Вилан Сиприен, 87'), Андрей Жиротто (Самуэль Мутуссами, 79'), Моузес Саймон (Маркус Режис Коко, 87'), Людовик Блас, Рандаль Коло Муани Ницца: Амин Гуири, Каспер Дольберг, Калвин Стенгс (Анди Делорт, 78'), Марио Лемина (Кефрен Тюрам-Юльен, 78'), Пабло Росарио, Hichem Boudaoui (Ассан Камара, 84'), Мельвен Бар, Данте, Жан-Клер Тодибо, Флавьюс Данильюк, Вальтер Бенитес Предупреждения: Андрей Жиротто (32'), Hichem Boudaoui (33'), Фабио да Силва (51'), Марио Лемина (65'), Данте (65')
В турнирной таблице Лиги 1 «Ницца» занимает четвертое место (9 очков), а «Нант» — 15-е (4 очка).