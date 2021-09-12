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    «Ницца» одержала победу над «Нантом»

    «Нант» — «Ницца»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Нант Ницца Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Ницца» одержала победу над «Нантом» в выездном матче четвертого тура французской Лиги 1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Ля Божуар», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    «Красно-черные» вышли вперед на 75-й минуте, когда точный удар нанес Каспер Дольберг. Спустя пять минут преимущество гостей удвоил Амин Гуири.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Нант — Ницца 0:2
    Голы: 0:1 Каспер Дольберг (75'), 0:2 Амин Гуири (80') Нант: Альбан Лафон, Sebastien Corchia, Жан-Шарль Кастеллетто, Николя Паллуа, Фабио да Силва (Шарль Траоре, 87'), Осман Букари (Калифа Кулибали, 79'), Педро Чиривелья (Вилан Сиприен, 87'), Андрей Жиротто (Самуэль Мутуссами, 79'), Моузес Саймон (Маркус Режис Коко, 87'), Людовик Блас, Рандаль Коло Муани Ницца: Амин Гуири, Каспер Дольберг, Калвин Стенгс (Анди Делорт, 78'), Марио Лемина (Кефрен Тюрам-Юльен, 78'), Пабло Росарио, Hichem Boudaoui (Ассан Камара, 84'), Мельвен Бар, Данте, Жан-Клер Тодибо, Флавьюс Данильюк, Вальтер Бенитес Предупреждения: Андрей Жиротто (32'), Hichem Boudaoui (33'), Фабио да Силва (51'), Марио Лемина (65'), Данте (65')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Ницца» занимает четвертое место (9 очков), а «Нант» — 15-е (4 очка).

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