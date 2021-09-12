«Айнтрахт» — «Штутгарт»: счет 1:1, обзор голов

В поединке 4 тура немецкой Бундеслигисыграл вничью со(1:1).

Счет был открыт на 79 минуте после гола Филипа Костича. В концовке матча у гостей был удален Вальдемар Антон, однако Омар Мармуш спас положение о подарил «Штутгарту» ничью.

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Штутгарт 1:1 Голы: 1:0 Филип Костич (79'), 1:1 Омар Мармуш (88') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Эрик Дурм (Данни да Коста, 80'), Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Кристофер Ленц, Джибриль Соу, Айдин Хрустич (Кристиян Якич, 59'), Йенс Хеуге (Гонсало Пасьенса, 81'), Даити Камада, Jesper Lindstroem (Филип Костич, 59'), Сэм Ламмерс (Rafael Santos Borre, 70') Штутгарт: Омар Мармуш, Филипп Клемент (Орел Мангала, 70'), Матео Климович (Тангуй Кулибали, 62'), Борна Соса (Hiroki Ito, 70'), Атакан Каразор, Ватару Эндо, Роберто Массимо (Omer Beyaz, 62'), Марк-Оливер Кемпф (Хамади Аль-Гаддиуи, 80'), Вальдемар Антон, Константинос Мавропанос, Флориан Мюллер Предупреждения: Омар Мармуш (32'), Вальдемар Антон (36'), Кристофер Ленц (57'), Тангуй Кулибали (69'), Орел Мангала (77') Удаление: Вальдемар Антон (82')

«Штутгарт» набрал 4 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Айнтрахт» занимает 14 место с тремя очками.