«Зенит» — «Ахмат»: счет матча 3:1, обзор голов

в домашнем матче седьмого тура российской Премьер-лиги одержал победу над— 3:1.

«Сине-бело-голубые» открыли счет уже на 9-й минуте, когда Вендел после передачи Артема Дзюбы вколотил мяч в ближний нижний угол с линии штрафной.

На 33-й минуте команда Сергея Семака удвоила свое преимущество. Дуглас дос Сантос ворвался в штрафную и сделал пас на Александра Ерохина, который подставил ногу, переправив мяч в сетку.

«Ахмат» сократил отставание на 52-й минуте. Сенин Себай с линии штрафной сделал пас на Мохамеда Конате, который метров с одиннадцати точно пробил в нижний угол.

И все же последнее слово осталось за питерцами. На 83-й минуте Малком поразил дальний нижний угол ударом с линии вратарской после стенки с Дзюбой.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Ахмат 3:1 Голы: : Вендел (9'), : Александр Ерохин (33'), 2:1 Мохамед Конате (51'), 3:1 Малком (83') Зенит: Станислав Крицюк, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Александр Ерохин (Данил Круговой, 78'), Далер Кузяев (Малком, 46'), Вендел (Daniil Kuznetsov, 90'), Андрей Мостовой (Kirill Kravtsov, 58'), Сердар Азмун (Claudinho, 58'), Артём Дзюба Ахмат: Артём Полярус (Игорь Коновалов, 46'), Мохамед Конате (Владислав Карапузов, 71'), Евгений Харин (Senin Sebai, 46'), Дарко Тодорович (Artem Arhipov, 85'), Даниил Уткин, Артём Тимофеев, Ризван Уциев (Марат Быстров, 71'), Виталий Лысцов, Зоран Нижич, Андрей Семёнов, Виталий Гудиев Предупреждения: Дарко Тодорович (20'), Ризван Уциев (39'), Артём Полярус (45 + 1'), Вендел (71')

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (17 очков), а «Ахмат» — восьмое (9 очков).