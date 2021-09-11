«Челси» — «Астон Вилла»: счет 3:0, обзор голов

Ромелу Лукаку Фото: АПЛ
Дублем в составе «аристократов» отметился Ромелу Лукаку. Кроме него результативный удар совершил хорват Матео Ковачич.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Челси — Астон Вилла 3:0
Голы: : Ромелу Лукаку (15'), : Матео Ковачич (49') Челси: Эдуард Менди, Trevoh Chalobah, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Каллум Хадсон-Одои (Тимо Вернер, 82'), Матео Ковачич, Сауль Ньигес (Жоржиньо, 46'), Маркос Алонсо, Хаким Зиеш, Кай Хаверц (Сесар Аспиликуэта, 64'), Ромелу Лукаку Астон Вилла: Олли Уоткинс, Дэнни Ингс (Бертран Траоре, 69'), Джейкоб Рэмси (Леон Бэйли, 56'), Дуглас Луис (Марвелоуз Накамба, 80'), Джон МакГинн, Мэтт Таргетт, Тайрон Мингс, Аксель Туанзебе, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Джед Стир Предупреждения: Джейкоб Рэмси (8'), Тайрон Мингс (28'), Маркос Алонсо (61'), Мэтт Таргетт (90'), Джон МакГинн (90')
Набрав 10 очков, «Челси» вышел на второе место в турнирной таблице. «Астон Вилла» имеет 4 очка и занимает 12 место.