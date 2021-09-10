Стали известны условия посещения матча с «Челси» для болельщиков «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» опубликовала ряд условий, которые нужно будет выполнить, чтобы попасть на матч Лиги чемпионов с «Челси».

«В соответствии с ограничениями, введенными правительством Великобритании, для посещения стадиона "Стэмфорд Бридж" необходимо соблюсти следующие условия:

— граждане России обязаны пройти 14-дневный карантин до даты матча при прибытии в Великобританию из нашей страны;

— все болельщики должны при входе на стадион предъявить сертификат о вакцинации исключительно вакцинами, одобренными Евросоюзом (Moderna, Astra Zeneca, Pfizer или Janssen), или предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до начала матча и внесенного в электронную базу данных Министерства здравоохранения Великобритании.

"Болельщики, которые могут подтвердить при проходе на стадион, что они соответствуют вышеуказанным условиям, смогут приобрести билет в Лондоне, предварительно забронировав его", — говорится в сообщении на сайте клуба.

Напомним, что матч 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов между "Челси" и "Зенитом" состоится 14 сентября на "Стэмфорд Бридж".