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    Нуну Эшпириту Санту прокомментировал награду лучшему тренеру месяца в АПЛ

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    Наставник «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал полученную награду лучшему тренеру месяца в АПЛ.

    Нуну Эшпириту Санту
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    Нуну Эшпириту Санту

    «Спасибо за награду. Она предназначена для всех, для клуба, и особенно для игроков, которые берут на себя обязательства и выигрывают три игры. Мы усердно работаем каждый день, эта награда для всех, особенно для игроков, которые усердно работают, преданы делу и хотят выигрывать по три матча. Так что идёт постепенный прогресс. То, что мы делали в прошлом, нужно для того, чтобы сделать нас сильнее в будущем», — передает слова Санту The Sun Football.

    В номинации Нуну Санту обошел Рафаэля Бенитеса («Эвертон»), Дэвида Мойеса («Вест Хэм Юнайтед») и Томаса Тухеля («Челси»).

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