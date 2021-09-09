«Валера принял логичное решение». Аленичев поддержал Карпина в ситуации с Дзюбой

Бывший главный тренер «Спартака»считает, что наставник сборной Россииправильно поступил, отказавшись приглашать на сентябрьские матчи форварда «Зенита»

«На мой взгляд, Валера принял абсолютно логичное решение. Во-первых, Артем на старте сезона выглядел не лучшим образом. Во-вторых, как следствие, перестал попадать в число первых одиннадцати в "Зените".

Так что, выбрав Заболотного, Карпин все правильно сделал — как и в случае с неприглашением Соболева по схожим с Дзюбой причинам. В итоге мы имели техничного Смолова, напористого Тюкавина и столба вместо Артема. Антон, между прочим, смотрелся неплохо — и борьбу вел грамотно, и за мячи цеплялся. Да, не забил, но прилично напрягал оборону соперников.

Для Дзюбы же это сигнал к тому, что необходимо привести себя в порядок, и только тогда получить вызов на решающие встречи отборочного цикла. Думаю, что сам форвард тоже прекрасно понимает, что сейчас шанса не достоин. Карпин точно никого за старые заслуги звать не станет. И Артем, и все остальные должны это понимать», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

В первых матчах под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

Сборная России после шести туров занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.