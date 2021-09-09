Аленичев: При Карпине сборная старается играть первым номером

В первых матчах под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).
«В чем главное отличие нынешней [сборной] от образца Черчесова? Этот вопрос звучит в последние дни очень часто. Мне кажется, что у той команды присутствовала какая-то боязнь — почти всегда она играла вторым номером. Случались исключения, но крайне редко.
При Карпине же заметил, что стараемся действовать от себя, первым номером. При этом нужно найти баланс между обороной и атакой, необходим высокий прессинг.
Плюс со стороны кажется, что атмосфера в коллективе стала лучше. Не потому, что футболисты так сказали, тот же Смолов — это просто видно.
Но вот ход со сменой капитанов меня удивил. Есть Джикия, он старше Баринова, и достоин носить повязку постоянно. Или Смолов — если станет все время выходить в старте», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».
Сборная России после шести туров занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.
Шесть туров сыграно. Вся борьба в Группе Н впереди!#НашиПарни pic.twitter.com/bjBCDR3hBu— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2021