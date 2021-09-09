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    Аленичев: При Карпине сборная старается играть первым номером

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал об отличиях в игре сборной России при Валерии Карпине и Станиславе Черчесове.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    В первых матчах под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

    «В чем главное отличие нынешней [сборной] от образца Черчесова? Этот вопрос звучит в последние дни очень часто. Мне кажется, что у той команды присутствовала какая-то боязнь — почти всегда она играла вторым номером. Случались исключения, но крайне редко.

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    • При Карпине же заметил, что стараемся действовать от себя, первым номером. При этом нужно найти баланс между обороной и атакой, необходим высокий прессинг.

    Плюс со стороны кажется, что атмосфера в коллективе стала лучше. Не потому, что футболисты так сказали, тот же Смолов — это просто видно.

    Но вот ход со сменой капитанов меня удивил. Есть Джикия, он старше Баринова, и достоин носить повязку постоянно. Или Смолов — если станет все время выходить в старте», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

    Сборная России после шести туров занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.

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