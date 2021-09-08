Карпин: Хорошим результатом было бы девять очков в трех матчах

Главный тренер сборной Россииподвел итоги после сентябрьских матчей в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России сначала сыграла вничью с Хорватией (0:0), а потом одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

«Три очка взяли, задачу минимум выполнили. Три игры на ноль сыграли, так что более-менее нормально. Для меня Мальта — это непростой соперник. Не знаю, как казалось со стороны. Команда играющая, ничто на нее не давит. Выходят из обороны через пас в своей штрафной. Прессинговать эту команду непросто.

Семь очков в трех матчах — это не хороший результат . Хороший был бы девять очков.

Что оказалось самым сложным во время сбора? Не готов проводить анализ, что было тяжело, а что — нет. Все было тяжело . Череда травм и изменение состава? Это не трудность, а данность. Ротация из-за физической нагрузки. Кто-то сыграл две игры подряд, кто-то пропустил матч с Кипром. Это нормальное явление для футбола. Травмы вносят свои коррективы.

Что сказал в раздевалке? Всех поблагодарил. Задачу минимум мы выполнили. Поблагодарил футболистов, которым было непросто, так как много новшеств. Много новых людей. Пока со всеми познакомились. Понятно, что психологически было непросто. Также поблагодарил весь тренерский и административный штаб за ту работу, которую сделали на этом сборе», — приводит слова Карпина пресс-служба «Матч ТВ».

Сборная России после шести туров занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.