Гаджиев: Было ощущение, что игроки сборной не готовы к матчу с Мальтой

Известный тренероценил игру сборнойв матче с Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Худший был первый тайм. Конечно, осталось крайне негативное впечатление, так нельзя играть национальной сборной России. Мы относительно достойно провели матч с Хорватией. Сборная не имеет права опускаться ниже этого уровня.

Понятно, что к третьему матчу накапливается усталость, не всегда все получается, уровень физической готовности нашей команды невысок. В клубах должна быть нормальная подготовка, тренеры — одно дело, но есть же еще игроки. Есть время для самоподготовки.

Пример Роналду : его, что ли, в клубе так готовят? У любого игрока, претендующего на майку национальной сборной, самоподготовка должна быть на уровне.

Физическое состояние игроков было на плохом уровне, поэтому в первом тайме было ощущение, что игроки не готовы к матчу . В перерыве Карпин, наверное, переговорил с ними, стали мобильнее, быстрее. Есть небольшой отрезок, чтобы ментальность в головах стала другая. Футболист должен быть в лучшем состоянии, готовиться всё время. Сейчас у нас принято, что каждый должен быть капитаном, хорошо, тогда готовьтесь. Кроме клубных тренировок, занимайтесь самоподготовкой.

Что касается момента с возможным третьим голом, то это такая мелочь. Если бы каждый игрок был на максимальном уровне готовности, мы бы забили этой Мальте четыре. Понимаю, когда речь идёт об игре с Хорватией, а там бы не засчитали гол. Конечно, мы бы все хотели, чтобы мяч засчитали, если он пересёк линию. Но делать на это ссылки нельзя», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Сборная России после шести туров занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.