Гаджиев: Было ощущение, что игроки сборной не готовы к матчу с Мальтой

«Худший был первый тайм. Конечно, осталось крайне негативное впечатление, так нельзя играть национальной сборной России. Мы относительно достойно провели матч с Хорватией. Сборная не имеет права опускаться ниже этого уровня.
Понятно, что к третьему матчу накапливается усталость, не всегда все получается, уровень физической готовности нашей команды невысок. В клубах должна быть нормальная подготовка, тренеры — одно дело, но есть же еще игроки. Есть время для самоподготовки.
Физическое состояние игроков было на плохом уровне, поэтому
Что касается момента с возможным третьим голом, то это такая мелочь. Если бы каждый игрок был на максимальном уровне готовности, мы бы забили этой Мальте четыре. Понимаю, когда речь идёт об игре с Хорватией, а там бы не засчитали гол. Конечно, мы бы все хотели, чтобы мяч засчитали, если он пересёк линию. Но делать на это ссылки нельзя», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».
Сборная России после шести туров занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.
Шесть туров сыграно. Вся борьба в Группе Н впереди!#НашиПарни pic.twitter.com/bjBCDR3hBu— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2021