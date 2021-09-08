Уткин: Весной запах легкого тлена в матче с Мальтой чувствовался сильнее

Известный блогеррассказал, почему сейчас не самый подходящий момент критиковать сборную

В трех сентябрьских матчах сборная России набрала семь очков в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0), а также сыграла вничью с Хорватией (0:0).

«Многие сейчас скажут, что мы обыграли футбольных карликов. Очень хорошо, но мы одержали победу на Кипре. Да, последние полчаса игры нас там возили, возникло много различных слов касательно физической готовности российских футболистов, но пока ни одна из команд-участниц нашей группы на Кипре не выигрывала. То есть, это реально то место, где Россия у кого-то отыграла преимущество, а перед кем-то его создала, а кто-то там еще и не играл. Что в этом плохого?

Давайте вспомним, что у нас было с Мальтой по весне. Тогда, прямо скажем, запах легкого тлена чувствовался сильнее, потому что это было неожиданно, ведь мало кто интересуется Мальтой, чтобы понимать, что там итальянский тренер что-то из себя представляет и так далее…

Ситуация в группе радикально поменялась. Команда сыграла три матча, в которых ни разу не пропустила, — вы все это уже знаете, но, как вы думаете, если у команды, которая собралась 10 дней назад не очень ладится игра, это нормально или нет? А если бы она ладилась, мы бы понимали, что это какое-то исключение, а не норма? А вот сейчас у этой команды есть еще и вера в собственные силы и поддержка болельщиков, которую она получила. В целом, мне все это кажется очень даже неплохо .

Команда очень сильно обновлена, просто радикальным образом, — в ней, во-первых, играют сильнейшие — и это не претензия к штабу Черчесова, потому что поэтому и нужно время от времени менять штаб. Когда штаб руководит долго, он естественным образом ставит на некоторую выработанную концепцию, нежели на то, чтобы пробовать что-то новое. Вполне возможно и с этой командой это рано или поздно произойдет», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Сборная России после шести туров занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.