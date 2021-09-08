ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловВымученная победа. Команда Карпина вновь набрала три очка без блеска
  • 10:27
    • Уткин: Весной запах легкого тлена в матче с Мальтой чувствовался сильнее
  • 06:44
    • Стал известен соперник Медведева в полуфинале US Open
  • 23:37
    • Голы Смолова и Бакаева принесли сборной России победу над Мальтой
  • 23:47
    • Дубль Гризманна позволил Франции обыграть Финляндию
  • 23:41
    • Сборная Нидерландов отправила шесть мячей в ворота Турции
    Все новости спорта

    Уткин: Весной запах легкого тлена в матче с Мальтой чувствовался сильнее

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Известный блогер Василий Уткин рассказал, почему сейчас не самый подходящий момент критиковать сборную России.

    Василий Уткин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Уткин

    В трех сентябрьских матчах сборная России набрала семь очков в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина одержала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0), а также сыграла вничью с Хорватией (0:0).

    «Многие сейчас скажут, что мы обыграли футбольных карликов. Очень хорошо, но мы одержали победу на Кипре. Да, последние полчаса игры нас там возили, возникло много различных слов касательно физической готовности российских футболистов, но пока ни одна из команд-участниц нашей группы на Кипре не выигрывала. То есть, это реально то место, где Россия у кого-то отыграла преимущество, а перед кем-то его создала, а кто-то там еще и не играл. Что в этом плохого?

    Давайте вспомним, что у нас было с Мальтой по весне. Тогда, прямо скажем, запах легкого тлена чувствовался сильнее, потому что это было неожиданно, ведь мало кто интересуется Мальтой, чтобы понимать, что там итальянский тренер что-то из себя представляет и так далее…

    Ситуация в группе радикально поменялась. Команда сыграла три матча, в которых ни разу не пропустила, — вы все это уже знаете, но, как вы думаете, если у команды, которая собралась 10 дней назад не очень ладится игра, это нормально или нет? А если бы она ладилась, мы бы понимали, что это какое-то исключение, а не норма? А вот сейчас у этой команды есть еще и вера в собственные силы и поддержка болельщиков, которую она получила. В целом, мне все это кажется очень даже неплохо.

    Команда очень сильно обновлена, просто радикальным образом, — в ней, во-первых, играют сильнейшие — и это не претензия к штабу Черчесова, потому что поэтому и нужно время от времени менять штаб. Когда штаб руководит долго, он естественным образом ставит на некоторую выработанную концепцию, нежели на то, чтобы пробовать что-то новое. Вполне возможно и с этой командой это рано или поздно произойдет», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Сборная России после шести туров занимает второе место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии по дополнительным показателям.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия снова выиграет с крупным счетом?
  • Польша — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Ставка против разгрома Литвы
  • Италия — Литва. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Фурия роха» оставит голы на второй тайм?
  • Косово — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Польша — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Италия — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Косово — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Исландия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Куньлунь — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Радукану — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры