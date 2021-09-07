Словакия — Кипр. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (07.09.2021)

В 21:45 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Словакия»: Марек Родак, Мартин Косцельник, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Станислав Лоботка, Марек Гамшик, Иван Шранц, Ондрей Дуда, Vladimir Weiss, Роберт Боженик.

«Кипр»: Лойзос Лойзу, Мариос Элиа, Маринос Ционис, Андреас Авраам, Костакис Артиматас, Григорис Кастанос, Paris Psaltis, Nikolas Ioannou, Konstantinos Soteriou, Фанос Кателарис, Неофитос Михаил.

Предыдущий матч соперников: «Кипр» — «Словакия» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словакия» — «Кипр» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Словакия» со счетом 2:1. Матч между командами «Словакия» и «Кипр» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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