Фарерские острова — Молдавия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (07.09.2021)

В 21:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Фарерские острова»: Тейтур Гестсон, Гилли Ролантссон, Хейни Ватнсдаль, Одмар Феро, Даниэль Йохансен, Гуннар Ватнхамар, Сольви Ватнхамар, Халлур Ханссен, Брандур Хендрикссон, Мейнхард Ольсен, Клеминт Ольсен.

«Молдавия»: Раду Гынсарь, Йон Николэеску, Сергей Платика, Олег Рябчук, Cristian Dros, Вадим Раца, Ион Жардан, Игорь Армаш, Vadim Bolohan, Вячеслав Посмак, Cristian Avram.

Предыдущий матч соперников: «Молдавия» — «Фарерские острова» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фарерские острова» — «Молдавия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.14.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Фарерские острова» со счетом 1:0. Матч между командами «Фарерские острова» и «Молдавия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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