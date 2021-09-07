В Торсхавне на стадионе «Торсваллюр» сборная Фарерских островов примет команду Молдавии в шестом туре отборочной компании к ЧМ-2022. Игра пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 по мск. Фарерские острова — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фарерские острова

Национальная команда Фарерских островов претендуют в данном отборочном цикле либо на пятое место, либо на шестое — их главный конкурент как раз сборная Молдавии.

Именно со своим предстоящим противником островитяне и набрали единственные очки в данном соревновании, сыграв с ними на выезде вничью со счетом 1:1 еще в первом туре.

После этого «рыбаки» только проигрывали. Еще до Евро-2020 они были повержены на выезде 1:3 Австрией и 0:4 Шотландией. А уже в сентябре фарерцы дома уступили 0:4 Израилю и 0:1 Дании.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В отборочных циклах чемпионатов мира у сборной Фарерских островов только одна победа за 13 последних матчей при трех ничьих и девяти проигрышных результатах.

Молдавия

У сборной Молдавии в копилке также числится только один зачетный пункт, с которыми она занимает последнее место в своей группе, уступая предстоящему противнику по разнице мячей.

Еще перед стартом чемпионата Европы молдаване потерпели сокрушительное поражение от Дании на ее поле со счетом 0:8, а затем были разгромлены на своей территории Израилем — 1:4.

В этом же месяце «трехцветные» провели две встречи и обе проиграли. Так, сперва они на своем поле уступили со счетом 0:2 Австрии, а несколько дней тому назад потерпели гостевое фиаско от Шотландии — 0:1.

В отборочных циклах чемпионатов мира Молдова не может победить уже 15 матчей подряд, проиграв 12 из них. Последнюю победу она одержала в аж 2013 году, одолев тогда Черногорию.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Фарер предлагают — 2.36.

На викторию Молдавии дают — 3.52, ничья оценена — в 3.14.

Обе команды равны по классу и в первой игре закономерно поделили между собой очки. Прогнозируем, что и сейчас эти сборные между собой сыграют вничью.