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    Аутсайдеры группы F вновь поделят очки

    Фарерские острова — Молдавия. Прогноз, ставка (к. 3.14) на футбол, отбор ЧМ-2022, 7 сентября 2021 года

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    Игрок Фарерских островов
    В Торсхавне на стадионе «Торсваллюр» сборная Фарерских островов примет команду Молдавии в шестом туре отборочной компании к ЧМ-2022. Игра пройдет 7 сентября и начнется в 21:45 по мск. Фарерские острова — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фарерские острова

    Национальная команда Фарерских островов претендуют в данном отборочном цикле либо на пятое место, либо на шестое — их главный конкурент как раз сборная Молдавии.

    Именно со своим предстоящим противником островитяне и набрали единственные очки в данном соревновании, сыграв с ними на выезде вничью со счетом 1:1 еще в первом туре.

    После этого «рыбаки» только проигрывали. Еще до Евро-2020 они были повержены на выезде 1:3 Австрией и 0:4 Шотландией. А уже в сентябре фарерцы дома уступили 0:4 Израилю и 0:1 Дании.

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    В отборочных циклах чемпионатов мира у сборной Фарерских островов только одна победа за 13 последних матчей при трех ничьих и девяти проигрышных результатах.

    Молдавия

    У сборной Молдавии в копилке также числится только один зачетный пункт, с которыми она занимает последнее место в своей группе, уступая предстоящему противнику по разнице мячей.

    Еще перед стартом чемпионата Европы молдаване потерпели сокрушительное поражение от Дании на ее поле со счетом 0:8, а затем были разгромлены на своей территории Израилем — 1:4.

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    • В этом же месяце «трехцветные» провели две встречи и обе проиграли. Так, сперва они на своем поле уступили со счетом 0:2 Австрии, а несколько дней тому назад потерпели гостевое фиаско от Шотландии — 0:1.

    В отборочных циклах чемпионатов мира Молдова не может победить уже 15 матчей подряд, проиграв 12 из них. Последнюю победу она одержала в аж 2013 году, одолев тогда Черногорию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Фарер предлагают — 2.36.

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    На викторию Молдавии дают — 3.52, ничья оценена — в 3.14.

    Обе команды равны по классу и в первой игре закономерно поделили между собой очки. Прогнозируем, что и сейчас эти сборные между собой сыграют вничью.

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    Фарерские острова — Молдавия: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на футбол. Аутсайдеры группы F вновь поделят очки
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