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    Гол Брозовича позволил Хорватии обыграть Словакию

    Словакия — Хорватия: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Словакии Сборная Хорватии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Сборная Хорватии нанесла поражение команде Словакии в выездном матче квалификации ЧМ-2022.

    Марсело Брозович
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    Марсело Брозович

    Встреча группы H, которая прошла в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    «Шашечные» вырвали победу на 86-й минуте, когда Ловро Майер со стандартного положения выполнил навес к воротам, Милан Шкриньяр головой выбил мяч к линии штрафной, откуда Марсело Брозович шикарным ударом с лета поразил угол ворот.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H
    Словакия — Хорватия 0:1
    Гол: 0:1 Марсело Брозович (86') Словакия: Марек Родак, Петер Пекарик (Давид Стрелец, 88'), Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Роберт Мак (Эрик Йирка, 79'), Юрай Куцка, Станислав Лоботка, Марек Гамшик (Ондрей Дуда, 62'), Vladimir Weiss (Мартин Косцельник, 79'), Иван Шранц (Роберт Боженик, 62') Хорватия: Мислав Оршич (Андрей Крамарич, 62'), Антонио-Мирко Колак (Marko Livaja, 55'), Лука Иванушец (Иван Перишич, 55'), Матео Ковачич (Ловро Майер, 84'), Марсело Брозович, Никола Влашич (Марио Пашалич, 55'), Борна Соса, Домагой Вида, Деян Ловрен, Josip Juranovic, Ivica Ivusic Предупреждения: Петер Пекарик (38'), Роберт Боженик (90 + 3'), Ivica Ivusic (90 + 3')

    В следующем туре Хорватия примет Словению, а Словакия — Кипр.

    Группа H

    1. Россия — 10 очков (5 игр)
    2. Хорватия — 10 (5)
    3. Словения — 7 (5)
    4. Словакия — 6 (5)
    5. Мальта — 4 (5)
    6. Кипр — 4 (5)

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