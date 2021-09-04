Нидерланды — Черногория. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.09.2021)

В 21:45 в группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 начнётся матч

Составы команд:

«Нидерланды»: Юстин Бейло, Дензел Дюмфрис, Стефан де Врей, Маттейс де Лигт, Тирелл Маласиа, Жоржиньо Вейналдум, Френки де Йонг, Дави Классен, Стивен Бергёйс, Мемфис Депай, Коди Матес Гакпо.

«Черногория»: Стефан Мугоша, Drasko Bozovic, Milutin Osmajic, Душан Лагатор, Александар Шчекич, Адам Марушич, Ристо Радунович, Жарко Томашевич, Стефан Савич, Марко Вешович, Матия Саркич.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нидерланды» — «Черногория». Коэффициент ставки — 2.53.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Нидерланды» со счетом 2:0. Матч между командами «Нидерланды» и «Черногория» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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