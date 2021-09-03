Пьянич перешел из «Барселоны» в «Бешикташ»

Миралем Пьянич Фото: twitter.com/Besiktas
Боснийский футболист будет выступать за команду из Стамбула на правах аренды до июня 2022 года.
«Бешикташ» частично взял на себя обязательства по зарплате Пьянича. Турецкий клуб выплатит 31-летнему хавбеку 2,75 миллиона евро.
По данным СМИ, Пьянич получает в «Барселоне» около 10 миллионов евро.
Beşiktaş’a Hoş Geldin Miralem Pjanichttps://t.co/XsyzJSxcN0— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2021
В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барселону» 19 матчей.
Ранее сообщалось, что Пьянич хотел вернуться в «Ювентус», но клубам так и удалось договориться о трансфере.