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    Пьянич перешел из «Барселоны» в «Бешикташ»

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    Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич продолжит карьеру в «Бешикташе», сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    Боснийский футболист будет выступать за команду из Стамбула на правах аренды до июня 2022 года.

    «Бешикташ» частично взял на себя обязательства по зарплате Пьянича. Турецкий клуб выплатит 31-летнему хавбеку 2,75 миллиона евро.

    По данным СМИ, Пьянич получает в «Барселоне» около 10 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барселону» 19 матчей.

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