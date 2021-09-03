Пьянич перешел из «Барселоны» в «Бешикташ»

Полузащитник «Барселоны»продолжит карьеру в, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Боснийский футболист будет выступать за команду из Стамбула на правах аренды до июня 2022 года.

«Бешикташ» частично взял на себя обязательства по зарплате Пьянича. Турецкий клуб выплатит 31-летнему хавбеку 2,75 миллиона евро.

По данным СМИ, Пьянич получает в «Барселоне» около 10 миллионов евро.

Beşiktaş’a Hoş Geldin Miralem Pjanichttps://t.co/XsyzJSxcN0 — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 2, 2021

В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барселону» 19 матчей.

Ранее сообщалось, что Пьянич хотел вернуться в «Ювентус», но клубам так и удалось договориться о трансфере.