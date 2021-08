Пьянич вернется в «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны»вернется вперед закрытием летнего трансферного окна.

Боснийский футболист перейдет в туринский клуб на правах аренды, сообщает известный журналист Николо Скира.

Отмечается, что «Барселона» продолжит платить Пьяничу половину зарплаты, которая составляет 8,5 миллиона евро за сезон.

Miralem #Pjanic is getting closer to #Juventus from #Barça on loan. His agent Fali Ramadani is working to finalize the return and #Barcelona could pay the 50% of his salary (€8,5M/year). Pjanic is pushing to join #Bianconeri. #transfers #FCB