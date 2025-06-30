Риндеркнеш — Зверев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Риндеркнеш
Артур ранее в этом месяце провел на траве уже девять матчей.
На «пятисотнике» в Лондоне француз не прошел квалификацию, но все-таки попал в основную сетку как лаки-лузер и в итоге добрался до четвертьфинала. К слову, это его лучший результат в текущем сезоне.
В решающем раунде квалификации Риндеркнеш проиграл соотечественнику Корантену Муте. Но зато потом он остановил американцев Бена Шелтона и Райли Опелку.
На неделе перед Уимблдоном Риндеркнеш прошел один раунд на Мальорке — после победы над Дамиром Джумхуром проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.
В прошлом году Артур выиграл один матч на Уимблдоне, а до этого он ни разу не проходил даже первый раунд.
Зверев
Саша тоже успел поиграть на траве перед британским мэйджором.
Более того, в середине июня немецкий теннисист остановился в шаге от титула в Штутгарте.
В финале домашнего турнира Зверев проиграл американцу Тейлору Фрицу (3:6, 6:7).
На «пятисотнике» в Галле Зверев дошел до полуфинала, где уступил Даниилу Медведеву.
После 2019 года Зверев ни разу не проигрывал на Уимблдоне раньше третьего круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 6.75, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: Сашу действительно можно назвать явным фаворитом, однако недавние матчи француза против Шелтона и Опелки четко указывают на то, что он вполне может потрепать нервы и третьей ракетке мира.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 1.92.