Риндеркнеш — Зверев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Зверев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Риндеркнеш

Артур ранее в этом месяце провел на траве уже девять матчей.

На «пятисотнике» в Лондоне француз не прошел квалификацию, но все-таки попал в основную сетку как лаки-лузер и в итоге добрался до четвертьфинала. К слову, это его лучший результат в текущем сезоне.

В решающем раунде квалификации Риндеркнеш проиграл соотечественнику Корантену Муте. Но зато потом он остановил американцев Бена Шелтона и Райли Опелку.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На неделе перед Уимблдоном Риндеркнеш прошел один раунд на Мальорке — после победы над Дамиром Джумхуром проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.

В прошлом году Артур выиграл один матч на Уимблдоне, а до этого он ни разу не проходил даже первый раунд.

Зверев

Саша тоже успел поиграть на траве перед британским мэйджором.

Более того, в середине июня немецкий теннисист остановился в шаге от титула в Штутгарте.

В финале домашнего турнира Зверев проиграл американцу Тейлору Фрицу (3:6, 6:7).

На «пятисотнике» в Галле Зверев дошел до полуфинала, где уступил Даниилу Медведеву.

После 2019 года Зверев ни разу не проигрывал на Уимблдоне раньше третьего круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 6.75, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: Сашу действительно можно назвать явным фаворитом, однако недавние матчи француза против Шелтона и Опелки четко указывают на то, что он вполне может потрепать нервы и третьей ракетке мира.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 1.92.