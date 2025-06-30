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    Зверев дожмет Риндеркнеша только в пятом сете?

    Риндеркнеш — Зверев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Риндеркнеш — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Риндеркнеш — Зверев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Риндеркнеш

    Артур ранее в этом месяце провел на траве уже девять матчей.

    На «пятисотнике» в Лондоне француз не прошел квалификацию, но все-таки попал в основную сетку как лаки-лузер и в итоге добрался до четвертьфинала. К слову, это его лучший результат в текущем сезоне.

    В решающем раунде квалификации Риндеркнеш проиграл соотечественнику Корантену Муте. Но зато потом он остановил американцев Бена Шелтона и Райли Опелку.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На неделе перед Уимблдоном Риндеркнеш прошел один раунд на Мальорке — после победы над Дамиром Джумхуром проиграл Феликсу Оже-Альяссиму.

    В прошлом году Артур выиграл один матч на Уимблдоне, а до этого он ни разу не проходил даже первый раунд.

    Зверев

    Саша тоже успел поиграть на траве перед британским мэйджором.

    Более того, в середине июня немецкий теннисист остановился в шаге от титула в Штутгарте.

    В финале домашнего турнира Зверев проиграл американцу Тейлору Фрицу (3:6, 6:7).

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    На «пятисотнике» в Галле Зверев дошел до полуфинала, где уступил Даниилу Медведеву.

    После 2019 года Зверев ни разу не проигрывал на Уимблдоне раньше третьего круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 6.75, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: Сашу действительно можно назвать явным фаворитом, однако недавние матчи француза против Шелтона и Опелки четко указывают на то, что он вполне может потрепать нервы и третьей ракетке мира.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Риндеркнеш — Зверев?

    Матч Риндеркнеш — Зверев состоится 30 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Риндеркнеш — Зверев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Риндеркнеш — Зверев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Риндеркнеш — Зверев?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Риндеркнеш — Зверев?

    Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 6.75, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.10.

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