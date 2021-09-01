Шварц признан лучшим тренером первых туров РПЛ

Сандро Шварц Фото: fcdynamo.ru
Отмечается, что в голосовании болельщиков победил главный тренер «Локомотива» Марко Николич, тогда как за немецкого специалиста проголосовали эксперты «Матч Премьер» и РПЛ.
«Динамо» после шести туров занимает второе место, отставая от «Зенита» на одно очко.
На этом отрезке «Динамо» одержало четыре победы, в том числе над ЦСКА, и потерпело только одно поражение.
Сандро Шварц — лучший тренер стартового отрезка чемпионата!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2021
В голосовании болельщиков победил Марко Николич, за наставника «Динамо» проголосовали эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и РПЛ 📋#ТренерМесяца pic.twitter.com/6UhjC89Kem