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    Шварц признан лучшим тренером первых туров РПЛ

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим на стартовом отрезке чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ.

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    Отмечается, что в голосовании болельщиков победил главный тренер «Локомотива» Марко Николич, тогда как за немецкого специалиста проголосовали эксперты «Матч Премьер» и РПЛ.

    «Динамо» после шести туров занимает второе место, отставая от «Зенита» на одно очко.

    На этом отрезке «Динамо» одержало четыре победы, в том числе над ЦСКА, и потерпело только одно поражение.

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