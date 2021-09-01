Шварц признан лучшим тренером первых туров РПЛ

Главный тренер «Динамо»признан лучшим на стартовом отрезке чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ.

Отмечается, что в голосовании болельщиков победил главный тренер «Локомотива» Марко Николич, тогда как за немецкого специалиста проголосовали эксперты «Матч Премьер» и РПЛ.

«Динамо» после шести туров занимает второе место, отставая от «Зенита» на одно очко.

На этом отрезке «Динамо» одержало четыре победы, в том числе над ЦСКА, и потерпело только одно поражение.