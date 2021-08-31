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    «Атлетико» отказался отпускать Феликса в «Барселону»

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    «Барселона» пыталась договориться с «Атлетико» о трансфере полузащитника Жоау Феликса.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    Как сообщает Goal.com, каталонский клуб хотел взять в аренду португальского футболиста, но получил отказ.

    «Атлетико» не планирует отпускать Феликса до закрытия летнего трансферного окна, несмотря на серьезный интерес со стороны «Барселоны».

    В мадридском клубе по-прежнему уверены, что в будущем Жоау станет главной звездой команды.

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    • Феликс перешел в «Атлетико» в 2019 году из лиссабонской «Бенфики» за 126 миллионов евро. С тех пор 21-летний футболист провел за мадридскую команду 58 матчей и забил 13 мячей.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» продаст «Тоттенхэму» бразильского защитника Эмерсона.

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