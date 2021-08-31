«Атлетико» отказался отпускать Феликса в «Барселону»

Жоау Феликс Фото: globallookpress.com
Как сообщает Goal.com, каталонский клуб хотел взять в аренду португальского футболиста, но получил отказ.
«Атлетико» не планирует отпускать Феликса до закрытия летнего трансферного окна, несмотря на серьезный интерес со стороны «Барселоны».
В мадридском клубе по-прежнему уверены, что в будущем Жоау станет главной звездой команды.
Феликс перешел в «Атлетико» в 2019 году из лиссабонской «Бенфики» за 126 миллионов евро. С тех пор 21-летний футболист провел за мадридскую команду 58 матчей и забил 13 мячей.
Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» продаст «Тоттенхэму» бразильского защитника Эмерсона.