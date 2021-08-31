«Атлетико» отказался отпускать Феликса в «Барселону»

пыталась договориться с «Атлетико» о трансфере полузащитника

Как сообщает Goal.com, каталонский клуб хотел взять в аренду португальского футболиста, но получил отказ.

«Атлетико» не планирует отпускать Феликса до закрытия летнего трансферного окна, несмотря на серьезный интерес со стороны «Барселоны».

В мадридском клубе по-прежнему уверены, что в будущем Жоау станет главной звездой команды.

Феликс перешел в «Атлетико» в 2019 году из лиссабонской «Бенфики» за 126 миллионов евро. С тех пор 21-летний футболист провел за мадридскую команду 58 матчей и забил 13 мячей.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» продаст «Тоттенхэму» бразильского защитника Эмерсона.