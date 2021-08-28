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    Куман: Мы не можем конкурировать с ПСЖ, «Ман Сити» и МЮ в плане трансферов

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    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман посетовал на финансовую ситуацию и заявил, что клуб не может конкурировать с топ-клубами на трансферном рынке.

    Рональд Куман
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    Рональд Куман

    «Платить такие деньги за трансферы — это безумие и абсурд. Особенно на фоне ситуации в мире.

    Нужно быть реалистами. С экономической точки зрения "Барселона" не может конкурировать с такими клубами, как "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Необходимо принять это. Это не вопрос сегодняшнего дня или завтрашнего.

    Важно знать текущую ситуацию в клубе. Нельзя требовать того, что было в прошлые времена. Мы меняем ситуацию с точки зрения молодых футболистов», — цитирует Кумана Marca.

    После двух туров Примеры «Барселона» занимает 6 место с четырьмя очками.

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