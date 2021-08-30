Губерниев: Мне становится странно, когда читаю слова Кафанова об интервью с Карпиным

Известный комментаторотреагировал на слова тренера вратарей сборной Россииоб интервью с

Кафанов ранее заявил, что Карпин выиграл дуэль у Губерниева.

«Когда я читаю слова Кафанова, где он говорит, что Карпин выдержал дуэль с Губерниевым и выиграл ее, мне становится немного странно.

Хочу заметить господину Кафанову, мы не устраиваем дуэлей с тренерами национальной команды. Это как в "Операции 'Ы': Народ хочет разобраться, что к чему. Это естественно.

Я Карпину ближайший союзник, никак не его дуэлянт. Мы с ним приятельствуем и находимся в теплых отношениях", — приводит слова Губерниева Sport24.