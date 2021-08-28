«Ювентус» — «Эмполи»: счет матча 0:1, обзор гола

Туринскийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 2-го тура чемпионата Италии по футболу.

Единственный мяч на 21-й минуте забил нападающий гостей Леонардо Манкузо.

Отметим, что туринцы проводили свой первый матч после ухода из команды нападающего Криштиану Роналду.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Эмполи 0:1 Гол: 0:1 Leonardo Mancuso (21') Ювентус: Войцех Щенсны, Хуан Куадрадо (Маттиа Де Шильо, 82'), Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Родриго Бентанкур (Мануэль Локателли, 66'), Данило, Адриен Рабьо (Федерико Бернардески, 55'), Уэстон Маккенни (Альваро Мората, 46'), Пауло Дибала, Федерико Кьеза (Деян Кулушевски, 66') Эмполи: Патрик Кутроне (Лиам Хендерсон, 80'), Leonardo Mancuso (Андреа Пинамонти, 72'), Nedim Bajrami (Лео Штулац, 70'), Nicolas Haas, Samuele Ricci, Filippo Bandinelli (Шимон Журовский, 80'), Riccardo Marchizza, Себастьяно Луперто, Ардиан Исмайли, Петар Стоянович, Гульельмо Викарио Предупреждения: Петар Стоянович (32'), Патрик Кутроне (44'), Ардиан Исмайли (56'), Федерико Бернардески (81'), Данило (89')

В параллельном матче «Фиорентина» одержала домашнюю победу над «Торино» со счетом 2:1.

В составе победителей отличились аргентинский форвард Николас Гонсалес и сербский нападающий Душан Влахович. Гол за туринцев забил Симоне Верди.

Российский нападающий клуба из Флоренции Александр Кокорин попал в заявку на игру, но на поле так и не появился.