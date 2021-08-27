Ракицкий: Подушим «Ювентус» и «Челси» на «Газпром Арене» нашими болельщиками

Защитник «Зенита»прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» попал в одну группу с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

«Жеребьевка вообще хорошая. Если честно, хотел "Ливерпуль". Я там просто не играл. А так — нормально (улыбается).

Но получается, что с "Челси" и "Юве" уже играл. Очень крутые команды, крутые игроки в них собраны. Стадионы, болельщики у них тоже крутые.

Но думаю, мы на "Газпром Арене" тоже подушим их нашими болельщиками! Они у нас очень крутые. Постараемся их задавить», — приводит слова Ракицкого «Матч ТВ».

Матчи первого тура группового этапа ЛЧ пройдут 14 и 15 сентября.