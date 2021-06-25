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    Невилл: Чтобы победить Францию или Германию, надо выдать особенный матч

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    Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл высказался о предстоящей игре команды против Германии в 1/8 финала Евро-2020.

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «По мере того как матч с Чехией подходил к завершению, мы говорили, как здорово будет, что Англия сыграет с Германией на "Уэмбли".

    А я думал, что на бумаге это выглядит отлично, но когда дело дойдет до матча, все будет не так здорово.

    Мы в хорошем положении. В следующий четверг предстоит сыграть с настоящим титаном, но в плане работы, проведенной в группе, все было сделано уверенно.

    Но на следующей неделе игроков ожидает столкновение с реальностью. Их ждет матч с футбольными гигантами в четверг.

    Это событие само по себе, и если Англия сможет выиграть, уверенность игроков в своих силах возрастет колоссально.

    Но чтобы победить Францию или Германию, надо выдать особенный матч. Против Франции нам не давали бы шансов, а с Германией они есть. С Португалией — тоже.

    С Германией и Португалией это максимум 50 на 50, а с Францией — 30 на 70. Я не пессимист, а реалист», — сказал Невилл Sky Sports.

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