Глава селекционной службы ЦСКА: По Гайчу обращался клуб АПЛ

Глава селекционной службы ЦСКАпрокомментировал информацию о том, что нападающийможет перейти на правах аренды в итальянскую

«Что касается того, где может оказаться Гайч, — это станет понятно после завершения Олимпиады.

Главный посыл: любой клуб может сделать предложения, в том числе "Болонья". Сумма, которую указали итальянские СМИ? Это не соответствует действительности. Ни о какой аренде не может идти речи.

Сейчас уже есть несколько запросов, они были рассмотрены, но переговоры отложили до конца Олимпиады, повторюсь. Тогда станет понятно останется ли Гайч в ЦСКА или будет осуществлен трансфер. По Адольфо, к примеру, обращался клуб из АПЛ», — приводит слова Мовсесьяна «Матч ТВ».

Во второй половине минувшего сезоне Гайч выступал на правах аренды за «Беневенто». Аргентинец провел за команду 15 матчей и забил два гола.