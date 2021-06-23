Гинер рассказал о трансферных планах ЦСКА

Президент ЦСКАсообщил, что приобретение новых футболистов этим летом не входит в планы клуба.

«Не думаю, что команда сильно изменится в межсезонье. Мы собрали хороший состав, у нас молодые ребята. Не думаю, что будут какие-то трансферы.

У нас никогда не менялись приоритеты. Мы будем стремиться к чемпионству. Впервые за 20 лет моего нахождения в клубе мы в первый раз провалили сезон.

Всякое бывает, это футбол. Верим в команду, двигаемся дальше, верим в наших болельщиков и нашу единую семью», — сказал Гинер пресс-службе «армейцев».

ЦСКА в минувшем чемпионате России занял шестое место и впервые за долгое время не попал в еврокубки.