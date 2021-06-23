Сборная Украины прошла в плей-офф Евро-2020 с третьего места

После завершения матчей в группе E стало известно, чтопроходит в плей-офф Евро-2020.

Словаки крупно проиграли Испании (0:5) и теперь имеют худшую разницу голов, чем у украинцев. Также не смогли выиграть и поляки. Они уступили шведам со счетом 2:3.

Таким образом, сейчас украинская сборная занимает четвертое место в рейтинге третьих команд. Сзади идут Финляндия и Словакия, которые уже никак не изменят своего положения.

Напомним, что в групповом этапе команда Андрея Шевченко проиграла Нидерландам 2:3, победила Северную Македонию 2:1 и была слабее Австрии 0:1.