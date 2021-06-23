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    Сборная Украины прошла в плей-офф Евро-2020 с третьего места

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    После завершения матчей в группе E стало известно, что сборная Украины проходит в плей-офф Евро-2020.

    Игроки сборной Украины
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    Игроки сборной Украины

    Словаки крупно проиграли Испании (0:5) и теперь имеют худшую разницу голов, чем у украинцев. Также не смогли выиграть и поляки. Они уступили шведам со счетом 2:3.

    Таким образом, сейчас украинская сборная занимает четвертое место в рейтинге третьих команд. Сзади идут Финляндия и Словакия, которые уже никак не изменят своего положения.

    Напомним, что в групповом этапе команда Андрея Шевченко проиграла Нидерландам 2:3, победила Северную Македонию 2:1 и была слабее Австрии 0:1.

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