Чехия — Англия: смотреть онлайн трансляцию 22.06.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчана чемпионате Европы по футболу (группа D).

Последний матч между собой: «Чехия» — «Англия» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Чехия»).

Календарь и таблица Евро-2020

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чехия» — «Англия». Коэффициент ставки — 2.08.

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