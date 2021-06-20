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    Швейцария — Турция. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (20.06.2021)

    «Швейцария» — «Турция». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 19:00 в группе A чемпионата Европы по футболу 2020 года начнётся матч «Швейцария» — «Турция».

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    Составы команд:

    «Швейцария»: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Сильван Видмер, Ремо Фройлер, Гранит Джака, Стивен Цубер, Шердан Шакири, Брил Эмболо, Харис Сеферович.

    «Турция»: Угурджан Чакыр, Зеки Мехмет Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сёюнджю, Мерт Мюльдюр, Озан Туфан, Дженгиз Ундер, Хакан Чалханоглу, Ирфан Кавечи, Кан Айхан, Бурак Йилмаз.

    Календарь и таблица Евро-2020

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швейцария» — «Турция». Коэффициент ставки — 1.93.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Турция» со счетом 1:3. Матч между командами «Швейцария» и «Турция» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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