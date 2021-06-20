Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оттило Фиоло и Петер ГулачиГерой дня: Оттило Фиоло
  • 18:06
    • Швейцария и Турция огласили составы
  • 18:41
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, Мазепин стал последним
  • 18:35
    • Самсонова выиграла свой первый титул WTA
  • 18:01
    • Иммобиле не попал в стартовый состав сборной Италии на матч с Уэльсом
  • 17:49
    • Касаткина уступила Жабер в финале турнира в Бирмингеме
    Все новости спорта

    Шевченко: Думаю, сборные Украины и Австрии примерно на одном уровне

    Футбол Сборная Украины Футбол Украины Сборная Австрии Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча с Австрией в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

    Андрей Шевченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Шевченко

    В матче с австрийцами сине-желтым достаточно набрать одно очко, чтобы финишировать на втором месте в группе С. Но, по словам Андрея Шевченко, его команда ни в коем случае не будет играть на ничью.

    Все прогнозы на Евро-2020

    «Австрия — солидная команда с очень качественными игроками. Это очень компактная, силовая команда, со своим ярко выраженным стилем.

    Мы с уважением относимся к этому сопернику и ожидаем хорошего матча. Думаю, сборные Украины и Австрии примерно на одном уровне, это будет принципиальный поединок.

    Турнирная таблица заставляет обе команды играть очень аккуратно, думая о счете, но тем не менее обе команды хотят выиграть.

  • Матч нереализованных пенальти. Украина вымучила победу над Северной Македонией
  • Сборная Украины одолела со счетом 2:1 команду Северной Македонии в матче второго тура группы C на Евро-2020. Рассказываем, как это было
  • 17/06/2021

    • Игра на ничью? Нет, если так рассуждать, то будет невозможно далеко пройти с таким настроем. Мы ждем очень хорошую игру. Мы должны показать наш уровень, а в конце матча уже посмотрим на результат.

    Я доверяю команде и очень доволен отношением ребят. Нас ждет последний тест [в группе]. Австрия — очень сильный соперник.

    В их составе есть хорошие исполнители, в частности — [Дэвид] Алаба. Он действительно игрок высокого уровня. Нас ждет серьезная игра, к которой мы будем не менее серьезно готовиться», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

  • Считаем шансы Украины и Австрии на плей-офф
  • Расклады Евро-2020: группа C
  • 18/06/2021

    • По словам Шевченко, вингер Зубков, замененный на 13-й минуте матча против Нидерландов из-за травмы икроножной мышцы, точно не сыграет с Австрией.

    Шевченко также сообщил, что центрального защитника Попова беспокоит икроножная мышца, так что, «скорее всего, к завтрашней игре он готовиться не будет».

    Календарь и таблица Евро-2020

    Наставник украинцев добавил: «Я не думаю, что есть какая-то серьезная проблема, но ему нужно дать время восстановиться».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Италия снова выиграет с разгромным счетом?
  • Италия — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Порадуют ли турки голами на прощанье?
  • Швейцария — Турция. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Готова ли Россия к результативной перестрелке?
  • Россия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.82
  • Экспресс дня 20 июня
  • Сегодня в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Италия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Швейцария — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финляндия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Аргентина — Парагвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Украина — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Уругвай — Чили
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры