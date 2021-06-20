Шевченко: Думаю, сборные Украины и Австрии примерно на одном уровне

Главный тренер сборной Украиныподелился ожиданиями от матча с Австрией в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

В матче с австрийцами сине-желтым достаточно набрать одно очко, чтобы финишировать на втором месте в группе С. Но, по словам Андрея Шевченко, его команда ни в коем случае не будет играть на ничью.

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«Австрия — солидная команда с очень качественными игроками. Это очень компактная, силовая команда, со своим ярко выраженным стилем.

Мы с уважением относимся к этому сопернику и ожидаем хорошего матча. Думаю, сборные Украины и Австрии примерно на одном уровне, это будет принципиальный поединок.

Турнирная таблица заставляет обе команды играть очень аккуратно, думая о счете, но тем не менее обе команды хотят выиграть.

Игра на ничью? Нет, если так рассуждать, то будет невозможно далеко пройти с таким настроем. Мы ждем очень хорошую игру. Мы должны показать наш уровень, а в конце матча уже посмотрим на результат.

Я доверяю команде и очень доволен отношением ребят. Нас ждет последний тест [в группе]. Австрия — очень сильный соперник.

В их составе есть хорошие исполнители, в частности — [Дэвид] Алаба. Он действительно игрок высокого уровня. Нас ждет серьезная игра, к которой мы будем не менее серьезно готовиться», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

По словам Шевченко, вингер Зубков, замененный на 13-й минуте матча против Нидерландов из-за травмы икроножной мышцы, точно не сыграет с Австрией.

Шевченко также сообщил, что центрального защитника Попова беспокоит икроножная мышца, так что, «скорее всего, к завтрашней игре он готовиться не будет».

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Наставник украинцев добавил: «Я не думаю, что есть какая-то серьезная проблема, но ему нужно дать время восстановиться».