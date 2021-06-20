Гол Миранчука претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2020

Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание автора лучшего гола второго тура турнира.

В списке значится и гол в исполнении полузащитника сборной России Алексея Миранчука в ворота Финляндии.

В добавленное к первому тайму время Артем Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.

На награду также претендуют полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне — гол в ворота Дании, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду — гол в матче с Германией, полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли — мяч в ворота Швейцарии.