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    Гол Миранчука претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2020

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    Пресс-служба УЕФА опубликовала список претендентов на звание автора лучшего гола второго тура турнира.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    В списке значится и гол в исполнении полузащитника сборной России Алексея Миранчука в ворота Финляндии.

    В добавленное к первому тайму время Артем Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.

    На награду также претендуют полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне — гол в ворота Дании, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду — гол в матче с Германией, полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли — мяч в ворота Швейцарии.

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