Кьеллини: Валлийцы много лет играют вместе, это опасный соперник

Игрок «Ювентуса» был заменен в первом тайме матча с Швейцарией из-за повреждения.
«К счастью, чувствую себя весьма хорошо. Ничего серьезного. Пара дней покоя, и посмотрим, как все будет. Скажем так: я сумел остановиться, прежде чем ситуация усугубилась.
Эта сборная растет от игры к игре. Мы полны энтузиазма, что позволяет делать все с легкостью. Все происходит естественно и спонтанно.
Есть позитивная энергетика, которая пронизывает всех и передается не только игрокам стартового состава.
Мы с Лео Бонуччи вместе играем многие годы, и это нормально, что у нас с ними особые отношения.
Нам даже не надо смотреть друг на друга, но другие защитники тоже сильны: Ачерби, Толои, Бастони.
Поглядите на Ди Лоренцо: он провел не так много матчей за сборную, но когда его вызвали, то справился блестяще.
У Уэльса превосходная сборная. Я очень рад за Арона Рэмзи, который забил и регулярно играет, чего ему не хватало в "Юве".
Никто не подвергал сомнению его класс, ведь это очень умный игрок, который умеет оказываться в нужное время в нужном месте. Мы все знаем Бейла.
Валлийцы много лет играют вместе, и мы хорошо их знаем. Есть мелкие изменения, но без революций. Это опасный соперник», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.