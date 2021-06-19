Кьеллини: Валлийцы много лет играют вместе, это опасный соперник

Защитник сборной Италиив преддверии матча с Уэльсом рассказал о своем восстановлении.

Игрок «Ювентуса» был заменен в первом тайме матча с Швейцарией из-за повреждения.

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«К счастью, чувствую себя весьма хорошо. Ничего серьезного. Пара дней покоя, и посмотрим, как все будет. Скажем так: я сумел остановиться, прежде чем ситуация усугубилась.

Эта сборная растет от игры к игре. Мы полны энтузиазма, что позволяет делать все с легкостью. Все происходит естественно и спонтанно.

Есть позитивная энергетика, которая пронизывает всех и передается не только игрокам стартового состава.

Мы с Лео Бонуччи вместе играем многие годы, и это нормально, что у нас с ними особые отношения.

Нам даже не надо смотреть друг на друга, но другие защитники тоже сильны: Ачерби, Толои, Бастони.

Поглядите на Ди Лоренцо: он провел не так много матчей за сборную, но когда его вызвали, то справился блестяще.

У Уэльса превосходная сборная. Я очень рад за Арона Рэмзи, который забил и регулярно играет, чего ему не хватало в "Юве".

Никто не подвергал сомнению его класс, ведь это очень умный игрок, который умеет оказываться в нужное время в нужном месте. Мы все знаем Бейла.

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Валлийцы много лет играют вместе, и мы хорошо их знаем. Есть мелкие изменения, но без революций. Это опасный соперник», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.