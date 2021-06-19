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    Кьеллини: Валлийцы много лет играют вместе, это опасный соперник

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    Защитник сборной Италии Джорджио Кьеллини в преддверии матча с Уэльсом рассказал о своем восстановлении.

    Джорджио Кьеллини
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    Джорджио Кьеллини

    Игрок «Ювентуса» был заменен в первом тайме матча с Швейцарией из-за повреждения.

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    «К счастью, чувствую себя весьма хорошо. Ничего серьезного. Пара дней покоя, и посмотрим, как все будет. Скажем так: я сумел остановиться, прежде чем ситуация усугубилась.

    Эта сборная растет от игры к игре. Мы полны энтузиазма, что позволяет делать все с легкостью. Все происходит естественно и спонтанно.

    Есть позитивная энергетика, которая пронизывает всех и передается не только игрокам стартового состава.

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    • Мы с Лео Бонуччи вместе играем многие годы, и это нормально, что у нас с ними особые отношения.

    Нам даже не надо смотреть друг на друга, но другие защитники тоже сильны: Ачерби, Толои, Бастони.

    Поглядите на Ди Лоренцо: он провел не так много матчей за сборную, но когда его вызвали, то справился блестяще.

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    Никто не подвергал сомнению его класс, ведь это очень умный игрок, который умеет оказываться в нужное время в нужном месте. Мы все знаем Бейла.

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    Валлийцы много лет играют вместе, и мы хорошо их знаем. Есть мелкие изменения, но без революций. Это опасный соперник», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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