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    Аргентина — Уругвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (19.06.2021)

    «Аргентина» — «Уругвай». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 03:00 в группе A Кубка Америки-2021 начнётся матч «Аргентина» — «Уругвай».

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    Составы команд:

    «Аргентина»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Маркос Акунья, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Науэль Молина, Родриго Де Пауль, Родригес Гидо, Джовани Ло Чельсо, Лионель Месси, Николас Гонсалес, Лаутаро Мартинес.

    «Уругвай»: Фернандо Муслера, Хосе Хименес, Диего Годин, Джованни Гонсалес, Matias Vina, Родриго Бентанкур, Nicolas de la Cruz, Лукас Торрейра, Федерико Вальверде, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

    Предыдущий матч соперников: «Аргентина» — «Уругвай» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аргентина» — «Уругвай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Уругвай» со счетом 2:3. Матч между командами «Аргентина» и «Уругвай» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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