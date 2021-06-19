Аргентина — Уругвай. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (19.06.2021)

В 03:00 в группе A Кубка Америки-2021 начнётся матч

Составы команд:

«Аргентина»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Маркос Акунья, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Науэль Молина, Родриго Де Пауль, Родригес Гидо, Джовани Ло Чельсо, Лионель Месси, Николас Гонсалес, Лаутаро Мартинес.

«Уругвай»: Фернандо Муслера, Хосе Хименес, Диего Годин, Джованни Гонсалес, Matias Vina, Родриго Бентанкур, Nicolas de la Cruz, Лукас Торрейра, Федерико Вальверде, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

Предыдущий матч соперников: «Аргентина» — «Уругвай» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аргентина» — «Уругвай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уругвай» со счетом 2:3. Матч между командами «Аргентина» и «Уругвай» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.