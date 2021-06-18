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    Швеция — Словакия прямая трансляция 18.06.2021, смотреть онлайн

    Швеция — Словакия: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Швеции Сборная Словакии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 16:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Швеция» — «Словакия» в квартете команд E чемпионата Европы по футболу.

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    Последний матч между собой: «Швеция» — «Словакия» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швеция» — «Словакия». Коэффициент ставки — 1.88.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Календарь и таблица Евро-2020

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Швеция — Словакия.

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