Иванов: На месте Черчесова выпустил бы Шунина и Семенова на матч с Финляндией

Полузащитник «Уфы»высказался о составе сборной России в матче Евро-2020 с командой Финляндии (1:0).

«Если выход в старте Миранчука напрашивался, то появление с первых минут Матвея Сафонова и Игоря Дивеева — огромный сюрприз.

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Я высказывал предположение, что Антон Шунин и Андрей Семенов, несмотря на досадные ошибки с Бельгией, сохранят место в составе. Скажу больше.

Был бы я главным тренером сборной, точно выпустил бы и того и другого. Логика простая — оба сверхмотивированы, будут землю грызть, чтобы все исправить. К тому же Семенов как защитник, на мой взгляд, пока сильнее и стабильнее Дивеева.

Впрочем, Черчесову изнутри виднее. А мы можем лишь предполагать, почему в важнейшем матче тренерский штаб решил выставить двух молодых и не самых опытных футболистов.

В любом случае риск оправдался. К Сафонову по игре никаких вопросов. К Дивееву — тоже. Мелкие позиционные промашки не в счет. Понятно, нервозность присутствовала, но армейца всякий раз успевал подстраховать Джикия.

А на Семенова после Бельгии обрушился такой негатив в прессе и соцсетях, что я поражен. Андрей — хороший футболист, один из лучших в стране на своей позиции.

Неслучайно в связке с Джикией отыграл весь отборочный цикл. Выглядел надежно, повода для замены не давал. Но об этом почему-то сразу забыли.

С Андреем я общался до матча с Бельгией. После дергать не стал. По себе знаю — иногда бывают моменты, когда не хочется ни с кем разговаривать.

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Лучше в одиночестве все переварить. Парень он сильный, волевой — уверен, эта история его не сломает», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».