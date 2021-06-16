Кузяев: В первом тайме создавали моменты, но во втором немного сбавили

Полузащитник сборной Россииподелился впечатлениями после победы над(1:0) в матче второго тура группового раунда чемпионата Европы-2020.

Хавбек стал автором победного гола и был признан Звездой матча.

«Непростая игра была. В первом тайме действовали хорошо, создавали моменты, но во втором немного сбавили. С чем это связано — я не знаю.

Еще на вчерашней тренировке чувствовал себя хорошо, так что вопрос со здоровьем не стоял.

Позиция левого защитника? Я понимаю те требования, которые нужны на данной позиции.

Конечно, это непривычно, так как я обычно в центре действую, но тренерский штаб поставил меня туда», — сказал Кузяев в эфире «Матч ТВ».

После двух матчей на турнире россияне сравнялись по количеству очков (3) с бельгийцами и финнами, но по разнице мячей имеют не лучшее положение (1-3).

Следующую встречу сборная проведет против Дании 21 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.