Арнаутович дисквалифицирован на один матч

Нападающий сборной Австриидисквалифицирован на один матч Евро-2020 за оскорбление на национальной почве, сообщает Goal

Инцидент произошел на 89-й минуте матче между национальными командами Австрии и Северной Македонии (3:1), которые играют в группе С.

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Австрийский форвард, имеющий сербские корни, забил третий гол в ворота соперника, после чего крикнул македонскому защитнику албанского происхождения Эзгану Алиоски, что «**** его албанскую маму».

Арнаутович позже извинился в социальных сетях за свое поведение, но федерация футбола Северной Македонии обратилась в УЕФА с требованием самого сурового наказания для австрийского игрока.

Комитет УЕФА открыл дело, по итогам которого австриец был наказан дисквалификацией на матч.

Календарь и таблица Евро-2020

Во втором туре Евро-2020 сборная Австрии сыграет с командой Нидерландов. Матч пройдет 17 июня в Амстердаме, начало в 22:00 мск. У обеих команд по 3 очка.